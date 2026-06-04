Emiliano consulente in Senato da Commissione Csm i primi 4 sì Attesa per voto decisivo del plenum

Da baritoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Terza Commissione del Csm ha approvato con 4 voti favorevoli il collocamento fuori ruolo di Michele Emiliano, ex presidente della Regione Puglia. La decisione ora attende il voto del plenum del Csm, che sarà decisivo. Emiliano ha svolto il ruolo di consulente in Senato. La Commissione ha espresso un parere positivo sulla richiesta di fuori ruolo presentata dall'interessato.

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La Terza Commissione del Consiglio superiore della Magistratura ha espresso parere favorevole, con 4 voti favorevoli, al collocamento fuori ruolo dell'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Per il due volte governatore pugliese è dunque arrivato un primo sì per poter esercitare il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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