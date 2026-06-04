Emiliano consulente in Senato da Commissione Csm i primi 4 sì Attesa per voto decisivo del plenum

Notizia in breve

La Terza Commissione del Csm ha approvato con 4 voti favorevoli il collocamento fuori ruolo di Michele Emiliano, ex presidente della Regione Puglia. La decisione ora attende il voto del plenum del Csm, che sarà decisivo. Emiliano ha svolto il ruolo di consulente in Senato. La Commissione ha espresso un parere positivo sulla richiesta di fuori ruolo presentata dall'interessato.