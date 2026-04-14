Nuovo no del Csm a Emiliano | bocciato anche l’incarico da consulente per l’Ilva E il ritorno in toga è sempre più vicino

Il Consiglio superiore della magistratura ha respinto nuovamente la richiesta di incarico di Michele Emiliano come consulente per l’Ilva, confermando il no già espresso in precedenza. La decisione si inserisce in un contesto in cui Emiliano si appresta a tornare in magistratura, lasciando alle spalle l’esperienza come consulente. Questa vicenda ha generato tensioni e complicazioni amministrative per Antonio Decaro, coinvolto nella gestione di questa situazione.

Doveva essere una comoda via d’uscita, un traghetto dorato di qualche mese verso la pensione. E invece la consulenza di Michele Emiliano si sta trasformando in un incubo burocratico per Antonio Decaro. Lunedì la Terza Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha respinto di nuovo la richiesta del governatore pugliese di collocare fuori ruolo il suo predecessore e padrino politico, magistrato in aspettativa elettorale dal lontano 2003, per farlo lavorare al suo fianco come esperto: una soluzione trovata per evitare di nominarlo assessore – ipotesi sgradita a Decaro – ma al contempo evitare il suo rientro in toga in attesa di una candidatura in Parlamento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo no del Csm a Emiliano: bocciato anche l’incarico da consulente per l’Ilva. E il ritorno in toga è sempre più vicino Emiliano verso il no del Csm: stop all’incarico con DecaroBARI – Michele Emiliano non potrà, almeno per ora, assumere il ruolo di consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Emiliano, terzo stop del Csm: salta il ruolo di consulente per la RegionePer la terza volta il Consiglio superiore della magistratura dice no al collocamento fuori ruolo di Michele Emiliano. Temi più discussi: No alla consulenza fuori ruolo: terzo stop a Emiliano dal Csm. Torna ipotesi di una nomina tecnica; Emiliano, al Csm ora si rischia il terzo stop. La decisione attesa per oggi, la Regione aspetta; Regione, nuova richiesta al Csm per ottenere la consulenza per Emiliano: Si occuperà della crisi industriale dell'ex Ilva; Regione Puglia, il Csm boccia Emiliano: salta il fuori ruolo. Si cerca soluzione alternativa. Emiliano, terzo no del CSM: bocciato l’incarico fuori ruolo come consulente della Regione PugliaFumata nera del Csm sull'incarico fuori ruolo ad Emiliano. La terza commissione ha bocciato con 5 voti contrari la proposta di nominare l'ex governatore consulente giuridico della giunta. trmtv.it Emiliano, terzo stop del Csm: salta il ruolo di consulente per la RegioneCinque voti contrari in commissione alla richiesta della Regione. Tra le ipotesi un incarico tecnico fuori dal percorso del fuori ruolo ... baritoday.it Internazionali: Berrettini-Stefanini wild card. E Binaghi annuncia un nuovo torneo: "Si giocherà su erba" - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Entusiasmo senza limiti (e nuovo sold out) per la seconda sfida tra Milano e Conegliano x.com