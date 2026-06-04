Emicrania femminile | negli ospedali di Chieti e Vasto consulenze e incontri informativi
Negli ospedali di Chieti e Vasto vengono organizzate consulenze e incontri informativi sull’emicrania femminile. Questa malattia neurologica cronica può causare disabilità, influendo sulla vita quotidiana, sul lavoro, sulle relazioni e sul qualità del sonno. Le iniziative mirano a fornire informazioni e supporto alle donne affette. Non sono stati annunciati dettagli su date o modalità di partecipazione.
L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante che può pesare sulla vita quotidiana, sul lavoro, sulle relazioni e sulla qualità del sonno. Per imparare a riconoscerla e intraprendere un giusto percorso specialistico, negli ospedali di Chieti e di Vasto si terrà una giornata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Meningite fulminante a Pescara, morta la sociologa Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di Chieti
Notizie e thread social correlati
Prevenzione: all'ospedale 'Lotti' incontri informativi gratuiti sul mal di testaIn occasione della Giornata nazionale del mal di testa, prevista per il 16 maggio, l’Azienda sanitaria locale organizza incontri informativi gratuiti...
Settimana europea della gioventù con incontri informativi e laboratori di formazione a PadovaDal 24 aprile al 1° maggio si svolge a Padova la Settimana europea della gioventù, un evento biennale promosso dalla Commissione europea.
Si parla di: Colao: Depressione, emicrania e osteoporosi colpiscono più le donne.
Emicrania cronica, sei milioni di italiani soffrono in silenzio: le nuove terapie anti-CGRP cambiano tutto, ma molti pazienti non lo sanno ancoraScopri sintomi, trigger e nuove terapie anti-CGRP per l’emicrania cronica: milioni di italiani soffrono senza una diagnosi né cure adeguate. pazienti.it
Le donne negli ospedali psichiatriciMONTELUPO FIORENTINOUn libro per restituire la complessità e la drammaticità del mondo della reclusione femminile negli ex ospedali psichiatrici. È un approfondimento culturale che si inserisce ... lanazione.it