Emicrania femminile | negli ospedali di Chieti e Vasto consulenze e incontri informativi

Notizia in breve

Negli ospedali di Chieti e Vasto vengono organizzate consulenze e incontri informativi sull’emicrania femminile. Questa malattia neurologica cronica può causare disabilità, influendo sulla vita quotidiana, sul lavoro, sulle relazioni e sul qualità del sonno. Le iniziative mirano a fornire informazioni e supporto alle donne affette. Non sono stati annunciati dettagli su date o modalità di partecipazione.