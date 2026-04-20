Settimana europea della gioventù con incontri informativi e laboratori di formazione a Padova

Dal 24 aprile al 1° maggio si svolge a Padova la Settimana europea della gioventù, un evento biennale promosso dalla Commissione europea. Durante la settimana si tengono incontri informativi e laboratori di formazione rivolti ai giovani, con l’obiettivo di coinvolgerli e sensibilizzarli sui temi della partecipazione e della cittadinanza attiva. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con iniziative aperte al pubblico e dedicate ai partecipanti più giovani.

Dal 24 aprile al 1° maggio si celebra la Settimana europea della gioventù, un evento organizzato ogni due anni dalla Commissione europea per valorizzare e promuovere l’impegno, la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani in tutta Europa e non solo. Anche il Centro Europe Direct Padova.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Settimana europea della gioventù 2026 (24 aprile – 1° maggio): focus su partecipazione e politiche UEDal 24 aprile al 1° maggio 2026 torna la European Youth Week (EYW), iniziativa biennale promossa dalla Commissione europea per valorizzare il ruolo... A lezione di…strade future: laboratori e incontri con le scuole della provinciaProsegue, a pieno ritmo, il progetto “Strade future” che ha l’obiettivo di formare studenti e studentesse affinché si mettano alla guida in piena... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Settimana europea dei giovani 2026; Gioventù - European Commission; Erasmus+ per l’imprenditoria giovanile: un pomeriggio europeo a Puos; L’Unione Europea offre 40 000 pass DiscoverEU gratuiti ai giovani. Ue: Settimana europea della gioventù, Tutti pronti per il cambiamento. Focus su solidarietà ed equitàConto alla rovescia verso la Settimana europea della gioventù 2026, l’evento voluto dalla Commissione europea che ogni due anni celebra e promuovere il coinvolgimento, la partecipazione e la cittadina ... agensir.it Erasmus+ per l’imprenditoria giovanile: un pomeriggio europeo a PuosVenerdì 24 aprile in municipio un incontro su scambi all’estero, mobilità imprenditoriale e contributi europei, rivolto a nuovi e aspiranti imprenditori del territorio bellunese. amicodelpopolo.it Oms e Unicef diffondono i dati in occasione della Settimana europea dell’immunizzazione: «Alla base disinformazione e sfiducia ma anche debolezze nei programmi e nei sistemi di assistenza sanitaria primaria» - facebook.com facebook Alpago apre la Settimana Europea della Gioventù: focus sulle opportunità per i nuovi imprenditori x.com