Emergenza sanitaria De Leonardis duro con la Regione | Concorso autisti ambulanze bloccato senza chiarimento

Notizia in breve

Un concorso per autisti di ambulanze avviato a maggio dello scorso anno è stato sospeso prima della fase finale. A settembre, i posti disponibili sono stati ridotti da 14 a sei. Nei giorni scorsi, l’intera procedura si è fermata alla prova orale, senza ulteriori sviluppi o chiarimenti sulla ripresa. La regione ha ricevuto critiche per questa situazione, che coinvolge l’intera procedura di selezione.