Emergenza sanitaria De Leonardis duro con la Regione | Concorso autisti ambulanze bloccato senza chiarimento
Un concorso per autisti di ambulanze avviato a maggio dello scorso anno è stato sospeso prima della fase finale. A settembre, i posti disponibili sono stati ridotti da 14 a sei. Nei giorni scorsi, l’intera procedura si è fermata alla prova orale, senza ulteriori sviluppi o chiarimenti sulla ripresa. La regione ha ricevuto critiche per questa situazione, che coinvolge l’intera procedura di selezione.
Un concorso avviato a maggio dell'anno scorso, ridimensionato a settembre con i posti disponibili, scesi da 14 a sei, e infine bloccato alla fase della prova orale nei giorni scorsi. È la vicenda denunciata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giannicola De Leonardis, che punta il dito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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