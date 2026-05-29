Il concorso per autisti di ambulanza è stato sospeso a cinque giorni dalla prova orale. La decisione è stata comunicata senza preavviso, lasciando i candidati senza possibilità di partecipare. L'organizzazione del concorso era già difficile, e questa sospensione ha aumentato la tensione tra i partecipanti. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla motivazione del blocco. La situazione ha generato confusione tra i candidati in attesa.

A poche ore dalla data fissata per la prova orale, il concorso pubblico per Operatore TecnicoSpecializzato–Autista di Ambulanza del Policlinico Riuniti di Foggia è stato sospeso. Una procedura avviatacircacinqueanni fa, regolarmente bandita, inserita nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale eormai giuntaall'ultimo atto, si è fermata il 27 maggio a cinque giorni dalla convocazione dei candidati. Adeterminarelostop è stata la nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia del 20maggioscorso,alla quale la Direzione del Policlinico ha dato seguito immediato il 22 maggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Concorso autisti di ambulanza bloccato a cinque giorni dalla prova orale. USB: «Decisione incomprensibile su un presidio già allo stremo»

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