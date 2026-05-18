L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale per l’epidemia di Ebola, concentrandosi in particolare sul ceppo Bundibugyo, per il quale non esiste ancora un vaccino. Nel frattempo, si moltiplicano le notizie sull’hantavirus, con nuovi casi e decessi registrati negli Stati Uniti, attirando l’attenzione sui rischi di malattie emergenti e la loro diffusione. La situazione sanitaria rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità cercando di contenere entrambe le epidemie.

L’hantavirus fa notizia da una settimana, con i suoi titoli a effetto e i suoi morti raccontati come una curiosità americana. Domenica 17 maggio l’Organizzazione mondiale della sanità ha alzato l’allarme più alto che ha a disposizione, e non riguardava l’hantavirus. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’ Oms, ha dichiarato l’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e Uganda «emergenza sanitaria di rilevanza internazionale» ( Pheic, nella sigla inglese del Regolamento sanitario internazionale del 2005). È il livello massimo che l’Oms può attivare prima della classificazione di emergenza pandemica, che per ora resta esclusa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale: ceppo Bundibugyo senza vaccino

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OMS dichiara emergenza sanitaria per raro ceppo di Ebola | 17/05/2026

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