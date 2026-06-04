Emergenza sanità | presidi estivi a rischio per carenza di medici
Le strutture sanitarie estive nelle zone turistiche del Salento rischiano di ridurre i servizi a causa di una carenza di medici. La mancanza di personale potrebbe compromettere l’assistenza sanitaria territoriale durante il periodo estivo, creando potenziali problemi per i residenti e i turisti.
Si profila un’estate carica di incognite per l’assistenza sanitaria territoriale nelle località turistiche del Salento. Il piano per garantire le cure ai vacanzieri nelle principali marine della provincia di Lecce, previsto dal 15 giugno al 30 settembre, rischia infatti di incontrare serie difficoltà operative a causa della carenza di personale medico. A lanciare l’allarme è il segretario regionale della Fimmg Puglia e presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Lecce, Antonio De Maria, che esprime preoccupazione per la circolare diffusa nelle scorse ore dalla Regione Puglia. Il documento invita le Asl a gestire le postazioni... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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