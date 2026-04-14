Emergenza sanità a Taranto | rischio collasso per mancanza di medici

A Taranto, la carenza di medici di medicina generale sta mettendo a rischio l’assistenza sanitaria in diverse zone della città e dei comuni vicini. La mancanza di professionisti sta generando difficoltà per i cittadini nel ricevere cure di base, creando una situazione di emergenza nel settore sanitario locale. La scarsità di medici è diventata un problema che preoccupa le autorità e le strutture sanitarie della zona.

La tutela della salute dei cittadini tarantini rischia di trasformarsi in un miraggio per migliaia di persone, a causa di una carenza strutturale di medici di medicina generale che sta colpendo diversi quartieri e comuni dell’area ionica. Il consigliere comunale Stellato ha denunciato l’urgenza di intervenire per evitare il collasso del sistema sanitario locale, specialmente dopo i pensionamenti che hanno lasciato vuoti assistenziali difficili da colmare. Le soluzioni proposte per tamponare il vuoto assistenziale. Per arginare la crisi che sta privando molti abitanti di un punto di riferimento medico essenziale, Stellato ha delineato un piano d’azione basato su misure straordinarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza sanità a Taranto: rischio collasso per mancanza di medici Sanità, Stellato: “A Taranto è emergenza medici di base”Tarantini Time QuotidianoCon queste parole il consigliere comunale di Forza Italia, Massimiliano Stellato, interviene sul tema della carenza di... Sanità, a Taranto focus su rischio clinico e responsabilità dei mediciTarantini Time QuotidianoSi è svolto questa mattina, giovedì 26 marzo, presso l’Auditorium del padiglione Vinci dell’ospedale Santissima Annunziata...