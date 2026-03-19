Sanità allarme in Puglia per la carenza di medici Poca programmazione e questi sono i risultati

In Puglia, si registra una preoccupante carenza di medici di famiglia. La causa principale, secondo fonti locali, è una scarsa programmazione che non ha tenuto conto dell’aumento dei pensionamenti previsti. La situazione è diventata evidente con l’esaurimento di molti posti disponibili e la diminuzione del numero di professionisti attivi sul territorio. La questione sta suscitando attenzione tra cittadini e istituzioni.

«La grave carenza di medici di famiglia in Puglia è dovuta alla mancata programmazione, nonostante fosse prevedibile l’aumento dei pensionamenti». E in futuro c’è il rischio di un eventuale problema opposto: «Un eccesso di medici specialisti. Intanto, le criticità della sanità ricadono sui medici, che diventano il bersaglio delle lamentele dei cittadini pur non avendo responsabilità decisionali». I rappresentanti dei medici pugliesi ribadiscono la preoccupazione sulla mancanza di dottori di medicina generale che continua ad essere una concreta realtà. Al 1° gennaio ne mancavano 279 e la situazione è destinata a peggiorare nel giro di poco tempo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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