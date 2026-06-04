Emergenza cinghiali Limata FI | Servono coordinamento e strategie efficaci

Notizia in breve

Per affrontare l’emergenza cinghiali, è necessario un coordinamento tra enti e un piano di strategie mirate. L’agronomo e responsabile di Forza Italia suggerisce l’utilizzo di metodi come la cattura e il contenimento, oltre alla collaborazione tra enti locali e agricole. La proposta prevede anche interventi di controllo più frequenti e mirati, per ridurre i danni alle colture e limitare le incursioni degli animali nelle aree urbane.