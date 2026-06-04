Emergenza cinghiali Limata FI | Servono coordinamento e strategie efficaci
Per affrontare l’emergenza cinghiali, è necessario un coordinamento tra enti e un piano di strategie mirate. L’agronomo e responsabile di Forza Italia suggerisce l’utilizzo di metodi come la cattura e il contenimento, oltre alla collaborazione tra enti locali e agricole. La proposta prevede anche interventi di controllo più frequenti e mirati, per ridurre i danni alle colture e limitare le incursioni degli animali nelle aree urbane.
“Risolvere il problema dei cinghiali è possibile, ma c’è bisogno di un coordinamento efficace tra i vari enti competenti”. Lo dichiara Sebastian Limata, agronomo e responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia, che torna a intervenire su una problematica sempre più sentita da cittadini, agricoltori e amministratori locali. “Gli ungulati selvatici, come tutti gli animali, sono abitudinari. È necessario studiare attentamente l’etologia di questa specie e adottare strategie efficaci di contenimento. Una possibile soluzione consiste nell’utilizzo di trappole massive per catturare gruppi numerosi di esemplari e inserirli successivamente nella filiera della macellazione, proprio come avviene per i suini da allevamento”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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