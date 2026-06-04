Un intervento di gestione dei cinghiali è stato annunciato in una località della provincia di Firenze, con l’obiettivo di affrontare il problema. Un rappresentante locale ha dichiarato che la soluzione esiste, ma richiede una collaborazione coordinata tra le diverse autorità coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sulle misure specifiche o sui tempi di intervento. La questione riguarda la presenza crescente di cinghiali e le relative problematiche sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “Risolvere il problema dei cinghiali è possibile, ma c’è bisogno di un coordinamento efficace tra i vari enti competenti.” Lo dichiara Sebastian Limata, agronomo e responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia, che torna a intervenire su una problematica sempre più sentita da cittadini, agricoltori e amministratori locali. “Gli ungulati selvatici, come tutti gli animali, sono abitudinari. È necessario studiare attentamente l’etologia di questa specie e adottare strategie efficaci di contenimento. Una possibile soluzione consiste nell’utilizzo di trappole massive per catturare gruppi numerosi di esemplari e inserirli successivamente nella filiera della macellazione, proprio come avviene per i suini da allevamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Emergenza cinghiali, Limata (FI): “Il problema si può risolvere, ma serve coordinamento tra tutti gli enti”

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