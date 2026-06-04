Emanuele Pozzolo | Io ubriaco? È da querela

Da open.online 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emanuele Pozzolo ha dichiarato che le accuse di aver bevuto alcolici sono infondate e ha annunciato che agirà legalmente. L'uomo ha commentato che si tratta di un “sciacallaggio mediatico” e ha respinto le accuse, definendole false. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche o sulle fonti delle accuse. La sua reazione arriva in risposta a una serie di notizie che lo coinvolgono in questo contesto.

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Emanuele Pozzolo dice che contro di lui «si è scatenato l’ennesimo sciacallaggio mediatico ». Il coordinatore piemontese di F uturo Nazionale che ha lasciato Fratelli d’Italia non si è fatto nulla nell’incidente con la sua Mercedes sulla superstrada che porta a Cossato, all’altezza di Vigliano Biellese. E in un’intervista a La Stampa sostiene di aver letto «considerazioni assolutamente fuori luogo». Perché «mettere in relazione l’uscita di strada con la positività all’alcoltest è fuorviante. E bollarmi come ubriaco è da querela». Pozzolo è risultato positivo con un tasso pari al doppio del limite consentito dalla legge, soglia che fa scattare la contestazione penale e non più la semplice sanzione amministrativa. 🔗 Leggi su Open.online

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