Emanuele Pozzolo ubriaco al volante incidente a Cossato per il deputato di Futuro Nazionale | Suv fuori strada
Un deputato di Futuro Nazionale è stato coinvolto in un incidente a Cossato mentre era alla guida di un SUV. Secondo quanto riferito, l’uomo era sotto l’effetto di alcol quando il veicolo è uscito di strada. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, senza altre persone coinvolte. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi. La polizia ha effettuato i controlli e ha preso in consegna il veicolo.
Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale noto per lo sparo a Capodanno, è rimasto coinvolto in un incidente a Cossato: era ubriaco al volante. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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