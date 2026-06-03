Emanuele Pozzolo ubriaco al volante incidente a Cossato per il deputato di Futuro Nazionale | Suv fuori strada

Notizia in breve

Un deputato di Futuro Nazionale è stato coinvolto in un incidente a Cossato mentre era alla guida di un SUV. Secondo quanto riferito, l’uomo era sotto l’effetto di alcol quando il veicolo è uscito di strada. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, senza altre persone coinvolte. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi. La polizia ha effettuato i controlli e ha preso in consegna il veicolo.