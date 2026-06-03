Un ex deputato di Fratelli d’Italia, ora membro di Futuro Nazionale, è stato coinvolto in un incidente nel Biellese mentre guidava un SUV. Dopo l’incidente, è stato sottoposto all’alcoltest, che è risultato positivo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o danni materiali. La polizia ha avviato le procedure di rito e sta valutando la situazione.

Nuovi guai per Emanuele Pozzolo, ex deputato di Fratelli d’Italia e oggi esponente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannaci. Pozzolo è rimasto coinvolto ieri pomeriggio intorno alle 17 in un incidente stradale, mentre era alla guida del suo Suv lungo la strada che conduce a Cossato, all’altezza di Vigliano Biellese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale dopo la chiamata al 118. Secondo quanto si apprende, l’esponente politico sarebbe stato sottoposto ad alcol test, dal quale sarebbe emerso un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti consentiti dalla legge. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha avuto conseguenze per Pozzolo, che è rimasto illeso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pozzolo fuori strada col Suv nel Biellese: il deputato di Futuro Nazionale positivo all’alcoltest

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Pozzolo fuori strada con il suv nel Biellese, tasso alcolemico doppio rispetto al limite

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