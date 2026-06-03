Nel pomeriggio del 2 giugno, un uomo alla guida di un Suv ha perso il controllo del veicolo e finito fuori strada in una zona tra Vigliano Biellese e Cossato. Dopo l'incidente, è stato sottoposto all'alcoltest, risultando positivo. L'uomo è un esponente di un partito politico e si trovava sulla strada alle 17. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o danni materiali.

Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è rimasto coinvolto nel pomeriggio del 2 giugno intorno alle 17 in un incidente stradale, mentre era alla guida del suo Suv lungo la strada che conduce a Cossato, all'altezza di Vigliano Biellese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale dopo la chiamata al 118. Secondo quanto si apprende, l’esponente politico sarebbe stato sottoposto ad alcol test, dal quale sarebbe emerso un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti consentiti dalla legge, il doppio. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha avuto conseguenze per Pozzolo, che è rimasto illeso. Nell'ottobre dello scorso anno Pozzolo è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Emanuele Pozzolo finisce fuori strada col Suv nel Biellese: positivo all'alcoltest

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pozzolo finisce fuori strada nel Biellese

Notizie e thread social correlati

Pozzolo fuori strada col Suv nel Biellese: il deputato di Futuro Nazionale positivo all’alcoltestUn ex deputato di Fratelli d’Italia, ora membro di Futuro Nazionale, è stato coinvolto in un incidente nel Biellese mentre guidava un SUV.

Pozzolo fuori strada con il suv nel Biellese: positivo all’alcoltestUn incidente si è verificato sulla superstrada tra Biella e Vigliano Biellese, coinvolgendo un SUV.

Temi più discussi: Il vannacciano Pozzolo finisce fuori strada con la sua Mercedes: aveva bevuto il doppio del consentito; Chi è Emanuele Pozzolo: dallo sparo di Capodanno all'incidente con il Suv. Un deputato sotto i riflettori (ma non per la politica); Ruggeri finisce sotto attacco del Pd a Codogno, il cantante replica: L’aria che tira è preoccupante; Pozzolo fuori strada col suo suv nel Biellese, il deputato di Vannacci col tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti.

Emanuele Pozzolo, adepto di Vannacci, finisce fuori strada. Il tasso alcolemico è risultato di molto al di sopra del limite, in perfetta linea con i suoi elettori. x.com

Emanuele Pozzolo finisce fuori strada con il suo suv, tasso alcolemico sopra i limitiL'esponente di Futuro Nazionale è finito fuori strada martedì pomeriggio sulla superstrada che porta a Cossato, all'altezza di Vigliano Biellese ... affaritaliani.it

Emanuele Pozzolo, il vannacciano finisce fuori strada: positivo all'alcoltestEmanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, è rimasto coinvolto ieri pomeriggio intorno alle 17 in un incidente ... iltempo.it