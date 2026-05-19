Elmas lascia Napoli | niente riscatto Aston Villa vigile

Da forzazzurri.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eljif Elmas non continuerà a giocare con il Napoli nella prossima stagione. Il club azzurro ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto previsto nel suo accordo di prestito. Di conseguenza, il centrocampista si trasferirà altrove e non farà più parte della rosa partenopea. L'Aston Villa, che aveva mostrato interesse per il giocatore, resta in attesa di eventuali sviluppi, mentre il calciatore si prepara a cambiare squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club campano.

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Eljif Elmas non resterà al Napoli. Il club azzurro ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, a cui va aggiunto il milione già versato per il prestito. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la scelta del Napoli appare ormai definitiva. Il centrocampista macedone tornerà quindi al Red Bull Lipsia, proprietario del cartellino, ma difficilmente resterà in Germania a lungo. La stagione di Elmas è stata comunque positiva. Il classe 1999 ha raccolto 43 presenze e segnato un gol, confermandosi un giocatore affidabile e duttile. Nonostante questo, l’investimento richiesto per il riscatto non rientra nei piani attuali del club azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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