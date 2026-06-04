Elly Schlein a caccia dei loro voti | faida aperta con l' alleato Conte
Elly Schlein e Giuseppe Conte si confrontano sui temi dei giovani, un segmento della popolazione finora poco coinvolto dalla politica. La sfida si svolge attraverso le rispettive strategie per attrarre questa fascia, considerata cruciale per il futuro. La disputa si manifesta in modo aperto, senza tentativi di nascondere le differenze di approccio. Entrambi puntano a conquistare consensi tra i giovani, cercando di intercettare il loro voto in vista delle prossime consultazioni.
Il nuovo terreno di competizione, tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, sono i giovani. Per carità, si tratta di una fetta di popolazione decisamente trascurata dalla politica e invece fondamentale, rappresentando il futuro di un Paese. Ma non è sfuggito, ai cultori del campo largo, l’improvviso e simultaneo interessamento dei due leader alla categoria. Così come il fatto che, ancora una volta, il primo a cavalcare il tema è stato il leader del M5S, subito inseguito dalla segretaria del Pd. Ha cominciato, dunque, Conte, in un’intervista a Il Messaggero, sottolineando come «sei milioni di giovani siano inattivi», senza studio né lavoro, e come... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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