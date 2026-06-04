Il nuovo terreno di competizione, tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, sono i giovani. Per carità, si tratta di una fetta di popolazione decisamente trascurata dalla politica e invece fondamentale, rappresentando il futuro di un Paese. Ma non è sfuggito, ai cultori del campo largo, l’improvviso e simultaneo interessamento dei due leader alla categoria. Così come il fatto che, ancora una volta, il primo a cavalcare il tema è stato il leader del M5S, subito inseguito dalla segretaria del Pd. Ha cominciato, dunque, Conte, in un’intervista a Il Messaggero, sottolineando come «sei milioni di giovani siano inattivi», senza studio né lavoro, e come... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein a caccia dei loro voti: faida aperta con "l'alleato" Conte

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Giuseppe Conte, la trappola per tagliare fuori Elly SchleinIl testo riporta che la trappola per escludere Elly Schlein dal partito si avvicina e che chi ha più esperienza nel Pd è già in grado di riconoscerla.

Temi più discussi: Arcicaccia scrive a Elly Schlein: a sinistra ci sono anche i cacciatori; Governo, la segretaria dem Elly Schlein: Con il mio Pd vietate le larghe intese; Post shock contro Elly Schlein, si dimette consigliera comunale della Lega; Maffei (Arcicaccia) a Schlein: a sinistra ci sono anche i cacciatori.

Alessandro Sallusti: Iniziare la campagna elettorale mettendo sul tavolo la proposta di una bella tassa patrimoniale non mi sembra un’idea geniale. Eppure è proprio così, Elly Schlein non ha usato giri di parole e raccogliendo il plauso dei suoi… facebook.co x.com

Post choc contro Elly Schlein (condannato anche da Giorgia Meloni): dopo 11 giorni Debora Piazza si dimette dal Consiglio comunale di BarzanòAveva evocato la strage di Modena parlando di un comizio del Pd. Dalla responsabile del Dipartimento benessere animale della Lega aveva preso le distanze anche il Carroccio. Ora le dimissioni dal Cons ... milano.corriere.it

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