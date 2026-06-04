Elicottero precipitato sul Gargano | perché sul volo che ha provocato 7 morti bisogna indagare ancora
L’indagine sull’incidente dell’elicottero che il 5 novembre 2022 è precipitato sul Gargano, causando sette morti, potrebbe essere archiviata. Tra le vittime ci sono cinque passeggeri e due piloti. I familiari delle vittime continuano a chiedere approfondimenti sull’accaduto. La procura sta valutando se ci sono elementi sufficienti per proseguire le indagini o se si procederà con l’archiviazione. La causa precisa dell’incidente resta ancora da chiarire.
I familiari dei 5 passeggeri rimasti vittima, insieme a due piloti, del disastro aviatorio avvenuto il 5 novembre 2022, nel Foggiano, non si arrendono dinanzi alla possibile archiviazione dell’inchiesta relativa all’incidente che ha coinvolto l’elicottero Alidaunia A 109E marche di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Elicottero precipita a Mezzovico: sei feriti e indagini in corso
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Elicottero precipitato ad Apricena, i familiari di 5 delle 7 vittime chiedono ulteriori accertamenti e si oppongono all’archiviazione #apricena #cronaca #elicottero #incidente #indagini facebook
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