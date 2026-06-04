Elicottero precipitato sul Gargano | perché sul volo che ha provocato 7 morti bisogna indagare ancora

Notizia in breve

L’indagine sull’incidente dell’elicottero che il 5 novembre 2022 è precipitato sul Gargano, causando sette morti, potrebbe essere archiviata. Tra le vittime ci sono cinque passeggeri e due piloti. I familiari delle vittime continuano a chiedere approfondimenti sull’accaduto. La procura sta valutando se ci sono elementi sufficienti per proseguire le indagini o se si procederà con l’archiviazione. La causa precisa dell’incidente resta ancora da chiarire.