Elezioni manovre nel centrodestra Candidato sindaco avanza Pullè

Nel centrodestra, sulla margherita da sfogliare con i nomi dei candidati a sindaco, sta emergendo un nome su tutti, quello di Fabrizio Pullè. Il segretario di Prima Riccione, che riunisce le tre esperienze civiche alle ultime elezioni comunali, non è una novità in assoluto. Di lui si era già parlato quando Prima Riccione aveva cercato di anticipare gli alleati mettendo sul piatto cinque nomi: Renata Tosi, Lea Ermeti, Stefano Caldari, Laura Galli e lo stesso Pullè. Nessuno conferma e nessuno smentisce. I giochi sono aperti e tra i partiti si cercano sintonie. Ad oggi il partito con la possibilità di portare a casa la percentuale maggiore alle urne è Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Elezioni comunali a Mortara, il centrodestra vuole correre unito: al via le consultazioni

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