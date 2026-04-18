Sono state annunciate le candidature alle prossime elezioni comunali di Prato, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. Tra i candidati c’è Gianluca Banchelli, sostenuto dal centrodestra, mentre il sindaco uscente, sostenuto da altre forze politiche, si presenta per un nuovo mandato. La campagna elettorale si avvicina con i candidati pronti a presentare le proprie proposte ai cittadini.

PRATO – E’ ufficiale la candidatura di Gianluca Banchelli per centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio). “Punteremo su sicurezza e sviluppo economico – ha detto Banchelli, dirigente di Fdi – perché senza lavoro la città non riparte”. Banchelli guiderà una coalizione composta da FdI, Lega, Forza Italia e Udc, che sfiderà il campo largo guidato da Matteo Biffoni, campione di preferenza all ultime Regionali. La scelta arriva dopo giorni di tensioni interne, con le ipotesi alternative di Claudiu Stanasel (Lega) e Rita Pieri (FI). Alla presentazione era presente il primo, assente la seconda. “Il commissariamento può offrire un quadro più chiaro della situazione amministrativa”, ha aggiunto il candidato Banchelli.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni comunali a Prato: Banchelli candidato sindaco del centrodestra. Sfida Biffoni

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