Nelle ultime ore, i rappresentanti dei principali partiti del centrodestra hanno raggiunto un accordo per la candidatura unitaria alle prossime elezioni comunali. Lillo Firetto sarà il candidato sindaco condiviso da tutte le forze politiche della coalizione, che si presenterà compatta alle urne. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così una fase di incertezze e divisioni interne.

Alla fine l’accordo nel Centrodestra si è trovato. Tutti i partiti della coalizione si presenteranno compatti alle urne. Come AgrigentoNotizie ha anticipato venerdì scorso, la convergenza alla fine si è trovata sull’ex sindaco Lillo Firetto. La decisione non è stata facile e ha dovuto superare diverse ritrosie. Ma il diktat di Roma è stato determinante. Sono poi seguiti frenetici incontri in questo weekend tra Palermo e Agrigento. Alla fine, tutto è stato superato e finalmente si è giunti all’unità. Ora però si devono risolvere altri problemi di “equilibrio interno”. Oggi si scoprono le carte sulla “forza” di ogni partito della coalizione.... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Elezioni, scacco matto del Centrodestra: Lillo Firetto è il candidato sindaco unitario

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