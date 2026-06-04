Elezioni | il potere delle segreterie contro il voto dei cittadini

Le segreterie dei partiti esercitano un ruolo determinante nelle elezioni, influenzando la posizione dei candidati nelle liste e, di conseguenza, le scelte degli elettori. Le liste bloccate permettono ai partiti di decidere chi entra in Parlamento, limitando la possibilità di scelta diretta dei cittadini. Inoltre, alcuni politici continuano a mantenere incarichi anche dopo aver subito sconfitte elettorali, grazie a meccanismi interni e alle decisioni delle segreterie di partito.

Come influiscono le liste bloccate sulla scelta dei tuoi rappresentanti? Perché alcuni politici mantengono il potere nonostante la sconfitta elettorale? Quali province restano senza un interlocutore diretto dopo il taglio? Come cambierebbe la politica con il ritorno delle preferenze??? In Breve Liste bloccate spostano la legittimazione dai territori ai vertici delle segreterie partitiche. Esempi di radicamento territoriale includono Zaia, Occhiuto, Bardi e Bonaccini. D'Atti . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ELEZIONI / GUIZZETTI: la debàcle del Pd impone un congresso al più presto

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