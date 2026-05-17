Elezioni il candidato sindaco Oliviero | Nessuno condizioni il voto dei cittadini
In vista delle prossime elezioni, il candidato sindaco ha riferito di aver ricevuto diverse testimonianze da parte di cittadini riguardo a pressioni e tentativi di scoraggiare la loro partecipazione alle iniziative politiche. Secondo quanto dichiarato, alcuni si sarebbero trovati di fronte a tentativi di influenzare il loro voto attraverso comportamenti che mirano a creare timore e a ridurre l'affluenza. Il candidato ha ribadito che nessuno può condizionare le scelte degli elettori e che la partecipazione democratica deve rimanere libera e autonoma.
“Negli ultimi giorni molti cittadini mi stanno raccontando di pressioni e tentativi di scoraggiare la partecipazione ai nostri comizi, con il solo obiettivo di alimentare paura e rassegnazione. Altri stanno rinunciando persino a ruoli importanti come quello di scrutatore nei seggi”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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