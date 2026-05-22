Elezioni Amministrative | 18 capoluoghi e 737 Comuni al voto Venezia Salerno e Reggio Calabria le sfide chiave
Sono 18 i capoluoghi e 737 i Comuni chiamati alle urne in occasione delle prossime elezioni amministrative. Tra le città più rilevanti ci sono Venezia, Salerno e Reggio Calabria, dove si concentrano sfide politiche significative. A Venezia, la coalizione di centrosinistra, che sostiene un candidato del Partito Democratico, ha ottenuto un vantaggio di otto punti percentuali rispetto all’avversario secondo l’ultimo sondaggio pubblicato.
A Venezia la coalizione che sostiene il senatore Andrea Martella ( Pd ) raccoglie sette liste, da Rifondazione Comunista a Italia Viva, e l’ultimo sondaggio Tecnè del 5-6 maggio lo dà al 49% contro il 41% di Simone Venturini, erede dell’uscente Luigi Brugnaro dopo undici anni di centrodestra. È un campo larghissimo, anomalo, costruito addosso al timore di perdere l’unico capoluogo di regione al voto. Funziona finora in laguna. Eppure a poche centinaia di chilometri, a Salerno, lo stesso esperimento si è frantumato: Vincenzo De Luca, di ritorno in città dopo due mandati alla Regione, corre senza il simbolo del Pd ma con il via libera della segretaria Elly Schlein e di suo figlio Piero, segretario regionale dem. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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