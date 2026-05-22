Elezioni Amministrative | 18 capoluoghi e 737 Comuni al voto Venezia Salerno e Reggio Calabria le sfide chiave

Sono 18 i capoluoghi e 737 i Comuni chiamati alle urne in occasione delle prossime elezioni amministrative. Tra le città più rilevanti ci sono Venezia, Salerno e Reggio Calabria, dove si concentrano sfide politiche significative. A Venezia, la coalizione di centrosinistra, che sostiene un candidato del Partito Democratico, ha ottenuto un vantaggio di otto punti percentuali rispetto all’avversario secondo l’ultimo sondaggio pubblicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui