Oggi si svolgono le elezioni in circa 900 comuni italiani, coinvolgendo circa 6,7 milioni di cittadini. Tra i capoluoghi interessati ci sono Venezia e Salerno, dove si svolgono sfide tra i candidati principali. A Venezia si affrontano Martella e Venturini, mentre a Salerno si aspetta il ritorno di De Luca. Le consultazioni si svolgono in un contesto di attesa e di attivazione politica.

? Cosa scoprirai Chi vincerà la sfida tra Martella e Venturini a Venezia?. Come influenzerà il ritorno di De Luca a Salerno le elezioni?. Chi sostituirà Falcomatà per guidare la sinistra a Reggio Calabria?. Quali comuni sardi voteranno con un calendario diverso dagli altri?.? In Breve Venezia vede Martella per il centrosinistra contro l'assessore Venturini per il centrodestra.. Reggio Calabria vede Battaglia per il centrosinistra contro il deputato Cannizzaro per il centrodestra.. Salerno vede la candidatura di De Luca per un quinto mandato amministrativo.. Sardegna vota il 7 e 8 giugno, Trentino-Alto Adige il 17 maggio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni in 900 comuni: 6,7 milioni al voto tra sfide e capoluoghi

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