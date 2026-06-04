Electrolux sciopero improvviso | gli operai bloccano la produzione

Gli operai di Electrolux hanno bloccato improvvisamente la produzione, causando una sospensione delle attività nello stabilimento. La multinazionale ha deciso di chiudere temporaneamente l’impianto nonostante la ripresa economica, senza specificare i motivi ufficiali. Il Ministero ha convocato un tavolo di crisi fissato per il 15 giugno per discutere la situazione e valutare eventuali misure da adottare. La protesta dei lavoratori ha portato a una sospensione delle operazioni nello stabilimento.

Perché la multinazionale ha deciso la chiusura nonostante la ripresa economica?. Quali misure prenderà il Ministero durante il tavolo di crisi del 15 giugno?. Come influirà la perdita dei 170 posti sul tessuto sociale di Cerreto?. Chi garantirà la riqualificazione professionale dei lavoratori cinquantenni coinvolti?.? In Breve Sciopero di due ore tra le 11:00 e le 13:00 a Cerreto D'Esi. Piano industriale prevede perdita di 170 posti di lavoro. Sindacati programmano otto ore di sciopero entro il 15 giugno. Pierpaolo Pullini chiede ritiro piano prima del tavolo ministeriale.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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