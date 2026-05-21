Nella città di Porcia, circa 1.900 lavoratori rischiano il posto di lavoro a causa della possibile chiusura di alcune linee di produzione di Electrolux. Questa decisione ha portato operai e rappresentanti sindacali a organizzare un blocco davanti ai cancelli dello stabilimento. Il Vescovo locale si è unito alla protesta, schierandosi fisicamente davanti all’ingresso per sostenere i dipendenti. La vicenda solleva anche interrogativi sulla ripercussione che la chiusura potrebbe avere sulla ricerca tecnologica dell’azienda nella zona.

? Punti chiave Come influirà la chiusura delle linee sulla ricerca tecnologica di Porcia?. Perché il Vescovo ha deciso di schierarsi fisicamente davanti ai cancelli?. Quali strategie hanno deciso i sindaci di proporre al Ministero?. Chi sosterrà le 1.900 famiglie colpite dal piano di ristrutturazione?.? In Breve Vescovo Pellegrini e 51 sindaci si uniscono ai sindacati Fim, Fiom e Uilm.. Rischio occupazionale coinvolge 1.700 dipendenti fissi e altri 200 con contratto a termine.. Assemblea straordinaria dei sindaci di Pordenone fissata per giovedì 21 maggio alle 18:30.. Nuovo sciopero proclamato per il 25 maggio prima del tavolo al Mimit.. Centinaia di operai Electrolux hanno bloccato l’ingresso della fabbrica di Porcia mercoledì 20 maggio, durante un’assemblea pubblica scatenata dal piano di ristrutturazione della multinazionale svedese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Electrolux, 1.900 posti a rischio: operai e vescovo bloccano Porcia

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