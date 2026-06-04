Educare una figlia da mamma non udente La prova di Miriam Garlo attrice sorda
Una madre sorda ha raccontato come ha cresciuto sua figlia senza poter ascoltare le sue parole, affidandosi principalmente a segnali e gesti. La donna, attrice sorda, ha descritto le sfide quotidiane nel comunicare e nel garantire un’educazione normale alla figlia, tra momenti di difficoltà e soluzioni creative. La testimonianza si inserisce nel contesto di un film del 1986, in cui la protagonista interpretata da una attrice sorda affronta tematiche legate alla comunicazione e alla famiglia.
Tra Figli di un dio minore (1986) di Randa Haines, con William Hurt e Marlee Matlin, prima attrice sorda a vincere un Oscar, e la commedia francese La famiglia Bélier (2014) con il suo remake in Massachusetts I segni del cuore (2021) si è mossa l’attenzione del cinema al rapporto tra il mondo normale e i non udenti che, in parte costitutiva, significa un lavoro accurato e finemente creativo sul sistema sonoro del film. Sorda, titolo originale di questo ritratto di donna in assenza di suono, un’artigiana ceramista alla prova di maternità, svezzamento ed educazione di una figlia, raggiunge profondità e precisione non solo nella dinamica delle relazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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