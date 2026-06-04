educare una figlia da mamma non udente la prova di miriam garlo attrice sorda

Notizia in breve

Una madre sorda ha raccontato come ha cresciuto sua figlia senza poter ascoltare le sue parole, affidandosi principalmente a segnali e gesti. La donna, attrice sorda, ha descritto le sfide quotidiane nel comunicare e nel garantire un’educazione normale alla figlia, tra momenti di difficoltà e soluzioni creative. La testimonianza si inserisce nel contesto di un film del 1986, in cui la protagonista interpretata da una attrice sorda affronta tematiche legate alla comunicazione e alla famiglia.