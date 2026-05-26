Carys, figlia di attori noti, ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Ha annunciato ufficialmente di voler diventare attrice e ha iniziato a frequentare corsi di recitazione. La ragazza, 23 anni, ha pubblicato sui social alcune foto durante le prime prove. La notizia ha suscitato interesse sui media, che hanno sottolineato la somiglianza con la madre.

Ci si sbaglia a pensare che le nuove generazioni non abbiano più voglia di portare avanti le attività di famiglia. I giovani intenzionati a seguire le orme professionali dei genitori sono sempre più numerosi, specie in quei casi in cui le suddette orme si dirigono verso fama, denaro e successo. Carys, figlia d’arte al quadrato di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, ha scelto di prendere spunto da mamma e papà e tentare la carriera di attrice. Carys Douglas vuole fare l’attrice. Sembrava avviata a ben altra carriera, e invece. Carys Douglas, la 23enne nata dalla patinata unione tra Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, è cresciuta lontana dai riflettori – per quanto possa esserla la figlia di un premio Oscar. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carys, la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, diventa attrice: bella come la mamma

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Catherine Zeta-Jones Daughter Carys Zeta Douglas Glow Up

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