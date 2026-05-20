Apple Martin, figlia dell’attrice Gwyneth Paltrow, ha fatto il suo debutto come attrice. Fino a ora aveva mantenuto un profilo basso, conducendo una vita normale e lontana dai media. Ha frequentato le scuole come molte altre ragazze della sua età e non aveva ancora intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. Recentemente, però, ha scelto di partecipare a un progetto cinematografico, apparendo sul set e indossando un abbigliamento simile a quello della madre.

Fino ad adesso era rimasta nell’ombra, vivendo una vita tranquilla e lontana dai riflettori. Ha studiato come qualsiasi altra ventenne, ma adesso Apple è pronta a salire alla ribalta. Dopo qualche lavoro come modella, a 22 anni compiuti, e una laurea già in tasca, la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin compie il primo passo nel mondo del cinema. Debutta come attrice e lo fa appoggiata dalla mamma, con cui condivide anche il guardaroba. Apple Martin, la carriera da attrice parte in grande. Per sfondare a Hollywood servono determinazione, talento e, non ultimo, i contatti giusti. E di certo quest’ultimi non mancano a Apple Martin, erede di una delle attrici più famose del mondo e di un musicista altrettanto noto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Apple Martin, la figlia di Gwyneth Paltrow debutta come attrice e replica il look della mamma

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Apple Martin is Gwyneth Paltrows TWIN in New Photos!

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