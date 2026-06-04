Edoardo Del Cadia torna a casa | il gradito ritorno in biancoazzurro per la Valtur 2026 27
Edoardo Del Cadia torna a vestire la maglia della Valtur Brindisi per la stagione 202627. L'atleta ha firmato un nuovo contratto con la squadra, dopo aver già giocato in passato con il club. La società ha annunciato di aver perfezionato l’accordo per il prossimo campionato. Del Cadia aveva lasciato il club in precedenza, lasciando un ricordo positivo sia dal punto di vista umano che professionale.
BRINDISI - Valtur Brindisi annuncia di aver perfezionato l'accordo per la prossima stagione sportiva 20262027 con l'atleta Edoardo Del Cadia, gradito ritorno in biancoazzurro per un giocatore che ha lasciato ottimi ricordi dal punto di vista umano e professionale dentro e fuori dal campo.Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie e thread social correlati
La maglia del Milan 2026/27 è un ritorno al passato, con un riferimento a un ricordo bellissimoLa maglia del Milan per la stagione 2026/27 richiama un passato caro ai tifosi, riproponendo un design che richiama un ricordo speciale.
Torna all’asta la casa di via Sbarra. Offerte entro il 27 aprileLa casa di via Sbarra torna all’asta: le offerte devono arrivare entro il 27 aprile.
Temi più discussi: Matiasic scatena l'effetto domino: accordo imminente per il trasferimento di Brescia a Roma, con i lombardi che ripartirebbero dalla Serie A2 con il titolo di Torino. Per Trieste il futuro rimane un'incognita; Rumors, New Basket Brindisi vicina al ritorno del lungo Edoardo Del Cadia; Valtur Brindisi, dopo le riconferme si lavoro per il ritorno di Del Cadia; Valtur Brindisi, tutto fatto per il ritorno di Edoardo Del Cadia.
Valtur Brindisi, ufficiale il ritorno di Edoardo Del Cadia x.com
Un gradito ritorno in casa Valtur Brindisi. La società del presidente Marino ha perfezionato l’accordo con l'atleta Edoardo Del Cadia per la prossima stagione sportiva. facebook
UFFICIALE – Del Cadia torna a BrindisiValtur Brindisi annuncia di aver perfezionato l'accordo per la prossima stagione sportiva 2026/2027 con l'atleta Edoardo Del Cadia, gradito ritorno in ... basketinside.com
Brindisi, ufficiale il ritorno di Del Cadia: Torno con ancora più motivazioneValtur Brindisi annuncia di aver perfezionato l’accordo per la prossima stagione sportiva 2025/2026 con l’atleta Edoardo Del Cadia, gradito ritorno in biancoazzurro per un giocatore che ha lasciato ... pianetabasket.com