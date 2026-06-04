Edoardo Del Cadia torna a casa | il gradito ritorno in biancoazzurro per la Valtur 2026 27

Notizia in breve

Edoardo Del Cadia torna a vestire la maglia della Valtur Brindisi per la stagione 202627. L'atleta ha firmato un nuovo contratto con la squadra, dopo aver già giocato in passato con il club. La società ha annunciato di aver perfezionato l’accordo per il prossimo campionato. Del Cadia aveva lasciato il club in precedenza, lasciando un ricordo positivo sia dal punto di vista umano che professionale.