La maglia del Milan 2026 27 è un ritorno al passato con un riferimento a un ricordo bellissimo

La maglia del Milan per la stagione 202627 richiama un passato caro ai tifosi, riproponendo un design che richiama un ricordo speciale. La scelta estetica si concentra su dettagli che richiamano le divise storiche del club, creando un collegamento tra passato e presente. La presentazione ufficiale ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno commentato positivamente l’ispirazione retro della nuova maglia. La produzione è affidata a un fornitore di abbigliamento sportivo di livello internazionale.

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All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Come da tradizione nell'ultima partita di campionato, domenica 24 maggio contro il Cagliari, il Milan indosserà la nuova maglia, quella della stagione 202627, che ha appena presentato insieme a PUMA. La caratteristica che salta subito all'occhio è che l'uso di strisce molto larghe, per mettere ancora di più in evidenza il rosso e il nero verticali (il kit è completato dai pantaloncini bianchi e i calzettoni neri). Un ritorno al classico, per mettere in evidenza l'essenza del milanismo, quei colori che rendono il club riconoscibile in tutto il mondo, l’estetica rossonera nella sua forma più pura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La maglia del Milan 2026/27 è un ritorno al passato, con un riferimento a un ricordo bellissimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ANTICIPAZIONE MAGLIE MILAN 2026/27 : VI PIACCIONO Sullo stesso argomento Svelata la prima maglia del Milan 2026-27: PUMA torna al passato che ricorda una stagione cara ad AllegriIl Milan ha ufficializzato la prima maglia per la stagione 2026-27: il kit è in vendita già a partire da oggi, mentre farà il suo debutto ufficiale... Milan, ritorno al passato per la nuova maglia: debutterà contro il Cagliari(Adnkronos) – Il Milan cambia abito e svela, con lo sponsor tecnico Puma, il nuovo Home Kit 202627: un ritorno a una delle estetiche più iconiche del... Che voto dai alla nuova maglia del #Milan 2026/2027? ? x.com [LuizCarlosLargo] A 41 ANNI, Thiago Silva parteciperà all'ULTIMA stagione della sua carriera al Milan. Si prevede che il Milan offra un contratto di un anno al difensore, che è tra i più grandi campioni del calcio con 30 titoli vinti. reddit Milan, ritorno al passato per la nuova maglia: debutterà contro il CagliariIl Milan cambia abito e svela, con lo sponsor tecnico Puma, il nuovo Home Kit 2026/27: un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rossonero nella sua forma più clas ... adnkronos.com Milan, svelata la nuova maglia: c’è anche Leao (con la valigia in mano)Milan e PUMA hanno svelato il nuovo Home Kit 2026/27, una maglia che celebra l’identità più autentica del club attraverso il ritorno di uno degli elementi più iconici della sua storia: le classiche st ... sportal.it