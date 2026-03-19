Torna all’asta la casa di via Sbarra Offerte entro il 27 aprile

La casa di via Sbarra torna all’asta: le offerte devono arrivare entro il 27 aprile. Il Comune ha pubblicato un nuovo bando per la vendita dell’immobile, invitando gli interessati a presentare le proprie proposte. La procedura di vendita è stata riaperta e i partecipanti possono presentare le loro offerte entro la data stabilita. La casa sarà aggiudicata a chi presenterà l’offerta più alta.

Torna al miglior offerente la casa di via Sbarra. Il Comune ha istituito un altro bando per la vendita dell’immobile la cui superficie commerciale è di 426 metri quadrati; la base è di 250mila euro ed è possibile scaricare la documentazione e partecipare al bando, collegandosi con il sito del Comune. Si tratta di un complesso costituito da un fabbricato colonico con un’ampia corte ed un fabbricato separato accessorio, di unica costruzione, di due piani collegati ad un’unica rampa. Essendo stato utilizzato in passato come comunità di riabilitazione, la divisione interna presenta al piano terra un refettorio, una segreteria, cucina, lavanderia, centrale termica e servizi igienici al piano terra; mentre al primo piano ci sono diverse camere separate al centro da un disimpegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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