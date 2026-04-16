L’Italia scopre Jacopo Barbotti ai Campionati Italiani di nuoto | Razzetti battuto di un soffio nei 200 misti!

Durante i Campionati Italiani di nuoto, Jacopo Barbotti ha vinto i 200 misti con il tempo di 1:57.75, ottenendo anche il pass per gli Europei di Parigi. Nei medesimi campionati, il nuotatore Razzetti è stato battuto di un soffio nella stessa distanza, lasciando spazio al risultato di Barbotti. La competizione ha visto molti atleti in gara, con Barbotti che ha conquistato la sua vittoria e la qualificazione internazionale.

Uno splendido Jacopo Barbotti si aggiudica con 1:57.75 la vittoria dei 200 misti e il pass per gli Europei di Parigi. Sconfitto dunque il favorito Alberto Razzetti che non resiste all’ultima imponente frazione a stile di Barbotti, e tocca un centesimo in ritardo con 1:57.76, conquistando anche lui il biglietto per Parigi. In partenza, durante la frazione a farfalla la legge è stata dettata dal genovese, con Barbotti che è rimasto inizialmente indietro a favore di Simone Spediacci. Il dorso è stata la frazione di svolta per il nuovo campione italiano, che ha sbaragliato la concorrenza con un parziale da 29.66, avvicinandosi pericolosamente a Razzetti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia scopre Jacopo Barbotti ai Campionati Italiani di nuoto: Razzetti battuto di un soffio nei 200 misti! Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti! Attesa per D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 dorso. Razzetti convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Contenuti di approfondimento L’Italia scopre Jacopo Barbotti ai Campionati Italiani di nuoto: Razzetti battuto di un soffio nei 200 misti!Uno splendido Jacopo Barbotti si aggiudica con 1:57.75 la vittoria dei 200 misti e il pass per gli Europei di Parigi. Sconfitto dunque il favorito Alberto ... oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: l’Italia scopre Jacopo Barbotti! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.38: Alberto Razzetti è secondo con 1'5776 e si qualifica per gli ... oasport.it