Jacopo Barbotti continua a stupire agli Assoluti e trionfa anche nei 400 misti Decisivo lo stile libero

Si è appena conclusa la finale dei 400 misti uomini ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026. Il nuotatore ha conquistato la vittoria, con un risultato determinato principalmente dallo stile libero. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti alla manifestazione. La gara si è svolta nelle ultime ore, offrendo uno spettacolo di livello elevato tra i partecipanti.

Si è da poco conclusa la spettacolare finale dei 400 misti uomini ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, nell’ultima giornata di gare, Jacopo Barbotti ha continuato a stupire tutti portandosi a casa un altro titolo nazionale dopo quello ottenuto nei 200 misti. Per il classe classe 2006, argento nei 200 sl, arriva anche il secondo pass per gli Europei di Parigi. Fino a metà gara, in testa c’era il favorito della vigilia, Emanuele Potenza, autore del miglior tempo in mattinata (4’19?24). Con la frazione a rana però il gruppo si è ricompattato e Barbotti si è avvicinato alla testa prima della sua specialità, lo stile libero.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jacopo Barbotti continua a stupire agli Assoluti e trionfa anche nei 400 misti. Decisivo lo stile libero Notizie correlate Leggi anche: L’Italia scopre Jacopo Barbotti ai Campionati Italiani di nuoto: Razzetti battuto di un soffio nei 200 misti! Nuoto: Barbotti vola nei 200 misti, batte Razzetti per un centesimoJacopo Barbotti ha conquistato il titolo italiano nei 200 misti ai Campionati Nazionali di nuoto, superando Alberto Razzetti per un soffio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuoto. Jacopo Barbotti si è laureato Campione nazionale nei 200 misti; LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Il centesimo che beffò Razzo, Chiara per Sara: e la vita di coach Franceschi tra cronometro e sentimento; Barbotti ancora da podio: argento nei 200 stile. Nuoto, Jacopo Barbotti continua a stupire agli Assoluti e trionfa anche nei 400 misti. Decisivo lo stile liberoSi è da poco conclusa la spettacolare finale dei 400 misti uomini ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, ... oasport.it L’Italia scopre Jacopo Barbotti ai Campionati Italiani di nuoto: Razzetti battuto di un soffio nei 200 misti!Uno splendido Jacopo Barbotti si aggiudica con 1:57.75 la vittoria dei 200 misti e il pass per gli Europei di Parigi. Sconfitto dunque il favorito Alberto ... oasport.it 2026 Italian Swimming Championship Men's 200m Freestyle Final fin2026.microplustiming.com/export/NU_2026… Carlos D'Ambrosio 1:45.77 Jacopo Barbotti 1:47.27 Alessandro Ragaini 1:47.61 4. Marco de Tullio 1:47.71 5. Giovanni Caserta 1:47. x.com Proseguono gli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Ecco i risultati delle finali: Luca De Tullio - 800 stile libero Jacopo Barbotti - 200 misti Anita Gastaldi - 200 misti Sara Curtis - 100 stile libero Carlos D’Ambrosio - 100 stile libero Simona Quad facebook