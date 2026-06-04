Il “partito del pareggio” ha scelto la sua candidatura, con Paolo Gentiloni come riferimento. Nel frattempo, si nota la presenza di un protagonista di cui nessuno parla apertamente, ma che resta visibile nei corridoi politici come un'ombra. La figura, definita come Mister X, non ha ancora fatto dichiarazioni ufficiali, ma il suo ruolo rimane centrale nel panorama politico. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato il suo coinvolgimento.

C'è un protagonista di cui nessuno parla apertamente, ma che continua ad aggirarsi nei corridoi della politica come un fantasma. Non ha un volto, non tiene comizi, non compare nei sondaggi: è l'entità mascherata, l'effetto perverso che annulla il risultato. Molti lo temono, qualcuno lo invoca, altri lo tengono in considerazione, come variabile possibile: se ci facesse comodo. È il pareggio. Come il dodicesimo uomo in campo, la "mano de Dios" che si materializza allo scadere dei tempi regolamentari. O come il jolly nascosto in fondo al mazzo, l'elemento scatenante in grado di cambiare il corso della partita. Alle prossime elezioni politiche potrebbe assumere la forma di una semplice lettera: la X. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco Mister X, riecco Gentiloni. Il “partito del pareggio” ha scelto la sua carta

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