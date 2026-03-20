Il 20 marzo, i sondaggi sul GF Vip hanno rivelato che il pubblico ha già una preferita tra i concorrenti. Antonella Elia, nota veterana dei reality, si sta distinguendo, superando in popolarità Adriana Volpe. La preferenza degli spettatori si manifesta chiaramente attraverso i risultati dei sondaggi, che indicano una svolta nel consenso attorno a uno dei partecipanti.

Il pubblico ha già scelto la sua preferita: Antonella Elia, un nome, un programma. Veterana dei reality show, nell’eterna lotta contro Adriana Volpe – almeno per questa volta – è in sorpasso. I sondaggi del Grande Fratello del 20 marzo sono chiarissimi, e non manca una sorpresa: a battere la Volpe nelle preferenze del pubblico è stata anche Alessandra Mussolini, al secondo posto. Ma facciamo il punto della situazione. Grande Fratello, i sondaggi del 20 marzo. Il Grande Fratello è tornato in onda dal 17 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi: accoglienza “tiepida” da parte del pubblico, che da tempo ormai chiede a gran voce di mettere a riposo il reality show per eccellenza della televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, sondaggi del 20 marzo: il pubblico ha già scelto la sua prediletta (c’è una sorpresa)

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