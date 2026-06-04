ecco le settimane enogastronomiche nei rioni

Con il ritorno delle manifestazioni del Palio il centro storico di Faenza si arricchisce anche delle settimane gastronomiche e degli eventi correlati organizzati nelle cinque sedi rionali. In via della Croce, sede del Rione Nero, già dall’inizio di questa settimana è in corso un goloso anticipo e tutte le sere è previsto un menu di hamburger nella corte. Oggi alle 18.30, inoltre, saranno presentati i nuovi costumi, mentre sabato e domenica dopo le gare dei giovani sbandieratori, il rione Nero propone la spaghettata di mezzanotte. Da lunedì 8 invece apre l’Hostaria con menu romagnolo, mentre nella corte la prima settimana sarà dedicata alla pallacanestro: lunedì il torneo di baskin e nei giorni seguenti si terrà il torneo di minibasket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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