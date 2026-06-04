Ecco le settimane enogastronomiche nei rioni
Nel centro storico di Faenza si svolgono le settimane enogastronomiche nelle cinque zone dei rioni. Le manifestazioni coincidono con il Palio e prevedono eventi dedicati alla cucina locale. Le iniziative si tengono durante le settimane in cui si svolgono le gare del Palio, coinvolgendo le diverse aree del centro storico. Le attività includono degustazioni e proposte gastronomiche tipiche, distribuendosi lungo le strade principali dei rioni.
Con il ritorno delle manifestazioni del Palio il centro storico di Faenza si arricchisce anche delle settimane gastronomiche e degli eventi correlati organizzati nelle cinque sedi rionali. In via della Croce, sede del Rione Nero, già dall’inizio di questa settimana è in corso un goloso anticipo e tutte le sere è previsto un menu di hamburger nella corte. Oggi alle 18.30, inoltre, saranno presentati i nuovi costumi, mentre sabato e domenica dopo le gare dei giovani sbandieratori, il rione Nero propone la spaghettata di mezzanotte. Da lunedì 8 invece apre l’Hostaria con menu romagnolo, mentre nella corte la prima settimana sarà dedicata alla pallacanestro: lunedì il torneo di baskin e nei giorni seguenti si terrà il torneo di minibasket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Torneo dei Rioni. Ecco le semifinaliIl torneo dei Rioni del 2026 sta per entrare nella fase più attesa, con le semifinali che si svolgeranno a partire dal 22 giugno.
Palio dei Rioni, nasce il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni CastiglionesiSabato 21 marzo si terrà al Palazzetto dello Sport “Fabrizio Meoni” il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni di Castiglione.
Argomenti più discussi: Ecco le settimane enogastronomiche nei rioni; Una settimana tra vino e cultura enogastronomica: arriva la Pisa Wine Week; Montepiano Reatino: quattro weekend a giugno tra natura, borghi, cammini ed enogastronomia. Ecco il programma; Cucina tipica, street food e birra: le sagre del fine-settimana in Bergamasca.
Ecco le settimane enogastronomiche nei rioniFaenza, ricco calendario di appuntamenti correlati al Niballo. E al Borgo si potrà devolvere un minimo di 2 euro per il restauro della Commenda ... ilrestodelcarlino.it
Anche quest'anno torna Le vie della Bellezza! Da mercoledì 21 maggio e per 4 settimane, il nostro territorio si racconta attraverso i suoi Talenti: persone straordinarie, arte, musica, storia locale, natura e le nostre meravigliose specialità enogastronomiche. facebook