La quinta edizione del festival La Prima Estate si terrà dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, in Versilia. La lineup include artisti come Gorillaz, Jack White e Marlene Kuntz. La presentazione ufficiale è avvenuta ieri mattina al Detune di Milano durante una conferenza stampa. La manifestazione si svolgerà in due turni, con una vasta scelta di performance musicali.

Ieri mattina, al Detune di Milano, è stata presentata in conferenza stampa la quinta edizione del festival La Prima Estate, che si estenderà dal 19 al 21 giugno e poi dal 26 al 28 giugno presso il Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, in Versilia. anche quest’anno, il cast è decisamente di alto profilo. Insieme a Jack White -per la prima volta in Italia senza i White Stripes – e i Gorillaz, si alterneranno sul palco della manifestazione Richard Ashcroft, Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots, The Libertines, The Wombats, The Hives, Wolf Alice, Wet Leg, Emiliana Torrini, Nation of Language e Don West. A completare la lineup, anche Sleaford Mods, Dove Ellis, Ewan Sim, The Ramona Flowers e Midnight Generation, oltre a una serata tutta italiana che vedrà protagonisti i Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ!. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco la lineup completa del festival La Prima Estate: Gorillaz, Jack White, Marlene Kuntz e tanti altri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SUBSCIBE for news, real estate, events, and everything Metro Detroit and Michigan

Notizie e thread social correlati

La Prima Estate: Marlene Kuntz e Casino Royale tra i big del 20 giugnoLa Prima Estate annuncia i concerti di sabato 20 giugno a Lido di Camaiore, con le esibizioni di Marlene Kuntz e Casino Royale.

La Prima Estate: il 20 giugno Marlene Kuntz, Ministri e Casino Royale a Lido di CamaioreIl 20 giugno, a Lido di Camaiore, si terrà la prima giornata dell'evento estivo con diversi artisti annunciati.

Temi più discussi: Ecco tutti i festival musicali dell'estate 2026 in Italia che non potete perdere; La Prima Estate 2026, la V edizione con Jack White, Richard Ashcroft, Gorillaz e Nick Cave; RDS Summer Festival 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle date ai cantanti; Guida completa alle modalità di Call of Duty: Modern Warfare 4.

Ecco a voi l'11 iniziale di Gennaro Gattuso prima del calciomercato e contando le partenze di Gila, Romagnoli, Isaksen, Zaccagni e Provedel. Questa squadra ai nastri di partenza prima di essere distrutta ulteriormente dal calciomercato arriva massimo dodice x.com

Ecco la lineup completa del festival La Prima Estate: Gorillaz, Jack White, Marlene Kuntz e tanti altriIeri mattina, al Detune di Milano, è stata presentata in conferenza stampa la quinta ... msn.com

La Prima Estate 2026: ecco il programma completoQuesta mattina al Detune di Milano è stata presentata in conferenza stampa la quinta edizione di La Prima Estate il festival che animerà dal 19 al 21 giugno e poi dal 26 al 28 giugno il Parco ... rockol.it

Opinioni sulla lineup di cadillac finora reddit