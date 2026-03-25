La Prima Estate | il 20 giugno Marlene Kuntz Ministri e Casino Royale a Lido di Camaiore

Il 20 giugno, a Lido di Camaiore, si terrà la prima giornata dell'evento estivo con diversi artisti annunciati. Il programma include l'esibizione dei Marlene Kuntz, dei Ministri e dei Casino Royale. La manifestazione si svolgerà nelle piazze e negli spazi pubblici della località, coinvolgendo pubblico e artisti in un programma di musica dal vivo. La data segna l'inizio di una serie di appuntamenti previsti nel calendario estivo.

La Prima Estate svela i protagonisti di sabato 20 giugno, scegliendo di arricchire il cartellone del festival di Lido di Camaiore con una serata tutta italiana che vedrà quattro band di spicco della scena indipendente del nostro paese sul palco del Parco BussolaDomani, a pochi passi dal mare della Versilia. Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ! sono i nuovi nomi che si aggiungono alla line-up di questa quinta edizione, affiancandosi nello stesso weekend a Jack White, The Libertines e all’unica data italiana di Richard Ashcroft. Un cartellone prestigioso – ormai quasi chiuso – che nel fine settimana successivo vede tra i protagonisti i Gorillaz e le esclusive nazionali di Nick Cave (con i fedeli Bad Seeds) e Twenty One Pilots. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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