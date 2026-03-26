La Prima Estate | Marlene Kuntz e Casino Royale tra i big del 20 giugno

La Prima Estate annuncia i concerti di sabato 20 giugno a Lido di Camaiore, con le esibizioni di Marlene Kuntz e Casino Royale. L’evento si svolge in una località della Toscana e coinvolge due band italiane. La manifestazione comprende anche altre attività, ma i due gruppi sono i principali artisti confermati per quella giornata.

LIDO DI CAMAIORE – La Prima Estate svela i protagonisti di sabato 20 giugno, scegliendo di arricchire il cartellone del festival di Lido di Camaiore con una serata tutta italiana che vede quattro band di spicco della scena indipendente del nostro Paese sul palco del Parco BussolaDomani, a pochi passi dal mare della Versilia. Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ! sono i nuovi nomi che si aggiungono alla line-up di questa quinta edizione, affiancandosi nello stesso weekend a Jack White, The Libertines e all’unica data italiana di Richard Ashcroft. Un cartellone prestigioso – ormai quasi chiuso – che nel fine settimana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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