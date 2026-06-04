Lo Young Santarcangelo ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Mastronicola come nuovo allenatore. La società ha deciso di cambiare guida tecnica e affidarsi a un tecnico con una lunga esperienza nel calcio locale. Mastronicola prende il posto precedente e si prepara a guidare la squadra nelle prossime partite. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalla società senza ulteriori dettagli sul contratto o sui motivi del cambio.

Lo Young Santarcangelo volta pagina e affida la panchina ad Alessandro Mastronicola. Una scelta di spessore per la storica piazza clementina, che si assicura un tecnico di grande esperienza e profondo conoscitore del calcio romagnolo. Mastronicola vanta infatti un passato importante sia da calciatore (pilastro della difesa del Rimini, con cui ha scalato le categorie fino alla serie B) sia da allenatore, avendo guidato piazze di rilievo come lo stesso Rimini, la Savignanese e la Sammaurese, prima delle ultime tre stagioni dedicate alla crescita dei giovani nell’Under 16 della Dea (AccademiaDelfini Rimini). Il contatto decisivo è nato grazie al ds Luca Scattolari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Lo Young sceglie mister Mastronicola

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