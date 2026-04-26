eccellenza e promozione lo young verso la salvezza misano il giorno del big match

Lo Young Santarcangelo si prepara a giocare una partita decisiva contro il Solarolo, penultimo in classifica, al ‘Mezzola’. Con una vittoria potrebbe già conquistare la salvezza e festeggiare davanti ai tifosi. La sfida rappresenta l’ultimo ostacolo prima di raggiungere l’obiettivo, e i giocatori sono pronti a scendere in campo per ottenere quei punti necessari. La giornata di oggi si presenta come un momento chiave per la stagione della squadra.

Corre verso la salvezza lo Young Santarcangelo al quale basta pochissimo per festeggiare. E potrebbe già farlo oggi davanti ai tifosi amici del ’Mezzola’ nei novanta minuti contro il Solarolo penultimo della classe. Più intensa la corsa del Pietracuta che oggi in casa del Faeza si gioca le ultime chance di salvezza diretta. Giornata decisamente importante quella di oggi nel girone B visto che il Mezzolara, ospite del Sanpaimola, potrebbe festeggiare la promozione in serie D ai danni della Spal. Eccellenza (33ª giornata, ore 15.30): Young Santarcangelo-Solarolo, Faenza-Pietracuta, Fratta Terme-Fcr Forlì, Massa Lombarda-Comacchiese, Medicina Fossatone-Osteria Grande, Russi-Castenaso, Sant’Agostino-Mesola, Sampierana-Spal, Sanpaimola-Mezzolara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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