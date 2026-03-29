Lo Young Santarcangelo si prepara a disputare una partita decisiva contro la Comacchiese, in un incontro che può influenzare la loro posizione in classifica. La squadra si gioca una possibilità importante in un derby tra Riccione e Bellaria, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe migliorare la propria situazione. La partita si svolge oggi e rappresenta un momento chiave per il club.

Un’occasione da non farsi scappare. È quella che sa benissimo di avere lo Young Santarcangelo che oggi si gioca molto sul campo della Comacchiese. Un punto divide in classifica le due squadre con i gialloblù che hanno l’opportunità di tenersi alle spalle una diretta concorrente e magari staccarla ancora di più. Mister Fregnani deve ancora fare i conti con qualche squalifica di troppo, ma i clementini hanno sin qui dimostrato di saper reagire davanti alle difficoltà. Non avrà l’opportunità di fare passi in avanti in classifica oggi il Pietracuta. Rinviato, infatti, il match che la squadra della Valmarecchia avrebbe dovuto giocare davanti al pubblico amico contro il Mesola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Promozione. Lo Young non può sbagliare. È derby tra Riccione e Bellaria

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