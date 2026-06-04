East coast truck a Montesilvano | due giorni tra i giganti di strada

Da ilpescara.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 6 e 7 giugno, nel piazzale vicino al Luna Park di Montesilvano, si terrà la quarta edizione dell’East Coast Truck. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi mezzi di grandi dimensioni, con camion e trattori che occuperanno l’area per due giorni. L’evento è organizzato dal Street Brothers Truck Club e gode del patrocinio del comune. La manifestazione è dedicata agli appassionati di veicoli da trasporto pesante.

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Il 6 e 7 giugno, il piazzale adiacente al Luna Park di Montesilvano ospiterà la quarta edizione dell'East Coast Truck, l'evento imperdibile organizzato dal Street Brothers Truck Club e realizzato con il prestigioso patrocinio del comune. Una manifestazione che promette di trasformare la città in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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