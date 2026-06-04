East coast truck a Montesilvano | due giorni tra i giganti di strada

Notizia in breve

Il 6 e 7 giugno, nel piazzale vicino al Luna Park di Montesilvano, si terrà la quarta edizione dell’East Coast Truck. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi mezzi di grandi dimensioni, con camion e trattori che occuperanno l’area per due giorni. L’evento è organizzato dal Street Brothers Truck Club e gode del patrocinio del comune. La manifestazione è dedicata agli appassionati di veicoli da trasporto pesante.