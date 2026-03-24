Atlas apre a Manhattan 1° hub italiano dell’East Coast per startup e imprese innovative

Atlas, associazione affiliata a Confindustria dedicata ai servizi innovativi e tecnologici, ha inaugurato nel quartiere di Manhattan il primo centro dedicato alle startup e alle imprese innovative italiane sulla East Coast degli Stati Uniti. L’apertura rappresenta un nuovo punto di riferimento per le aziende italiane che intendono operare o espandersi nel mercato statunitense. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e delle istituzioni locali.

(Adnkronos) – Atlas, associazione aderente a Confindustria servizi innovativi e tecnologici impegnata nell’internazionalizzazione delle startup e delle imprese innovative italiane, annuncia l’avvio operativo del Transatlantic innovation hub, il primo landing place italiano permanente a Manhattan dedicato all’ingresso e allo sviluppo delle aziende nel mercato statunitense. Con sede al 417 Fifth Avenue, nel cuore di Midtown. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Usa, ATLAS apre a Manhattan il primo Hub italiano per l’ingresso delle start-up nel mercato americanodi Maria Rosaria Mandiello Una piattaforma operativa per accompagnare imprese innovative e startup europee nell’espansione negli Stati Uniti. Imprese: innovazione e tecnologia, da Regione Lazio 15 milioni per startup innovativeDue nuove misure della Regione Lazio per sostenere startup innovative con un investimento di 15 milioni di euro.