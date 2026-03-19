Nella puntata di Affari Tuoi del giovedì 19 marzo, condotta da Stefano De Martino con l’aiuto di Herbert Ballerina, il protagonista è Nicolò Florio, un ragazzo di Bari (Puglia) che di giorno lavora come responsabile della logistica e di notte fa il deejay. Gioca con il pacco numero 7, accompagnato dalla sorella Marilina.La partita è quasi perfetta: inizia eliminando il pacco 1 della Sardegna (20mila euro), poi 200 euro, con pacchi rossi e blu che tolgono 30mila e 50mila euro. Dopo i primi sei tiri, il podio resta salvo e suonano le campane a festa. Il Dottore offre 38mila euro, ma Nicolò rifiuta: "Ho una bella sensazione". Accantona il pacco nero (30mila euro) e declina un cambio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, la frase sconcertante di Nicolò prima del disastro: "So cosa significa..."

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