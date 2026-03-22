Hormuz centrali elettriche e reattori nucleari | lo scontro Trump-Iran entra nella fase più pericolosa

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono arrivate a un punto critico con una minaccia esplicita di azioni militari. Un comunicato ufficiale americano avverte che, in caso di mancato accesso senza minacce allo Stretto di Hormuz entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno e distruggeranno le centrali elettriche iraniane, a partire da quella più grande. La situazione si fa sempre più pericolosa.

"Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso momento, gli Stati Uniti d'America colpiranno e distruggeranno le sue varie centrali elettriche, cominciando da quella più grande!". È quanto scrive su Truth il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo i dati di Open Infra Map, uno strumento di intelligence open-source per la ricerca sulle infrastrutture energetiche, compilato da volontari, l'Iran possiede circa 110 centrali a gas, un piccolo numero delle quali ibride. Secondo quanto riportato sul sito, il Paese gestisce anche impianti solari, idroelettrici, eolici, petroliferi, diesel, a carbone, geotermici e nucleari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hormuz, centrali elettriche e reattori nucleari: lo scontro Trump-Iran entra nella fase più pericolosa Articoli correlati Ultimatum di Trump all’Iran: “Aprite Hormuz in 48 ore o colpiremo centrali elettriche”Il presidente Donald Trump ha dato all’Iran un ultimatum di 48 ore per riaprire lo Stretto di Hormuz, dopodiché, a suo dire, gli Stati Uniti... Iran, Trump: “Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche”Il blocco di internet in Iran è entrato nella sua quarta settimana, superando ormai le 500 ore. Tutto quello che riguarda Hormuz centrali elettriche e reattori... Temi più discussi: La minaccia di Trump: 'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche'. Teheran replica: 'Missili su infrastrutture energetiche Usa'; Trump, Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche; Guerra in Iran, notizie di domenica 22 marzo 2026; Trump minaccia le centrali elettriche iraniane se il blocco di Hormuz non verrà revocato. Iran, Trump lancia l'ultimatum: 48 ore per aprire Hormuz o distruggiamo le centrali elettricheSe l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso momento, gli Stati Uniti ... iltempo.it Guerra Iran, Trump: «Aprite Hormuz entro 48 ore o distruggeremo centrali elettriche». La replica: pronti ad attaccare infrastrutture UsaSe l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie ... leggo.it MEDIO ORIENTE | La minaccia di Trump: "L'Iran apra lo stretto di Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche". Teheran replica: "Missili sulle infrastrutture energetiche Usa". Esplosioni a Gerusalemme. #ANSA facebook L’Iran “buca” le difese israeliane Trump: 48 ore per aprire Hormuz @dafrattini, @Corriere x.com