È morto Michele Quartaroli | il tragico incidente Ex ciclista conosciutissimo aveva un’azienda

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Michele Quartaroli, ex ciclista e imprenditore, è morto in un incidente. Aveva 60 anni. La notizia ha sconvolto il mondo sportivo e imprenditoriale della zona. La sua scomparsa ha causato tristezza tra coloro che lo conoscevano. La notizia è stata diffusa il 4 giugno 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lucca, 4 giugno 2026 – Il mondo imprenditoriale e sportivo lucchese è sconvolto per la morte di Michele Quartaroli, 60 anni. Fu una delle grandi promesse del ciclismo locale, fortissimo in salita. Abbandonate le due ruote era diventato un imprenditore nel ramo zootecnico. E’ scomparso mentre lavorava, mentre guidava il suo furgone: lo schianto è stato con un altro mezzo sull’A11, tra i caselli di Capannori e Lucca Est, nella prima mattina di giovedì 4 giugno. I soccorsi. L’uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo. Gravissime le ferite: ogni tentativo di rianimazione del personale sanitario, arrivato in breve sul luogo dell’incidente con un’automedica e con l’ambulanza, è stato inutile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

200 morto michele quartaroli il tragico incidente ex ciclista conosciutissimo aveva un8217azienda
© Lanazione.it - È morto Michele Quartaroli: il tragico incidente. Ex ciclista conosciutissimo, aveva un’azienda
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tragico schianto in autostrada tra auto e tir, morto proprio lui: “Conosciutissimo”Un incidente mortale si è verificato in autostrada tra un’auto e un tir, provocando la morte di una persona molto conosciuta nella zona.

Tragico incidente in cantiere, è morto Alexander Thöni: aveva 37 anniUn cantiere si è trasformato in scena di un incidente mortale che ha coinvolto un lavoratore di 37 anni, identificato come Alexander Thöni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web