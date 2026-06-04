Michele Quartaroli, ex ciclista e imprenditore, è morto in un incidente. Aveva 60 anni. La notizia ha sconvolto il mondo sportivo e imprenditoriale della zona. La sua scomparsa ha causato tristezza tra coloro che lo conoscevano. La notizia è stata diffusa il 4 giugno 2026.

Lucca, 4 giugno 2026 – Il mondo imprenditoriale e sportivo lucchese è sconvolto per la morte di Michele Quartaroli, 60 anni. Fu una delle grandi promesse del ciclismo locale, fortissimo in salita. Abbandonate le due ruote era diventato un imprenditore nel ramo zootecnico. E’ scomparso mentre lavorava, mentre guidava il suo furgone: lo schianto è stato con un altro mezzo sull’A11, tra i caselli di Capannori e Lucca Est, nella prima mattina di giovedì 4 giugno. I soccorsi. L’uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo. Gravissime le ferite: ogni tentativo di rianimazione del personale sanitario, arrivato in breve sul luogo dell’incidente con un’automedica e con l’ambulanza, è stato inutile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È morto Michele Quartaroli: il tragico incidente. Ex ciclista conosciutissimo, aveva un’azienda

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